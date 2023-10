Dierenopvangcentrum Groningen opnieuw knijp door energiekosten: ‘We vragen liever niet om hulp, maar we kunnen niet anders’

Sandra Beijert & André Kerkhof van Dierenopvangcentrum Groningen

Het bedrag van dertigduizend euro aan energiekosten, die Dierenopvangcentrum Groningen een jaar geleden dacht te moeten betalen voor het warm houden van haar boerderij aan de Oude Adorperweg, viel gelukkig een stuk lager uit. Maar de ruim elfduizend euro die de stichting nu moet afdragen aan haar energieleverancier zou de enige opvang van wilde en verwilderde dieren in de gemeente, naar eigen zeggen, alsnog de kop kunnen kosten.

“Gelukkig was het bij te betalen bedrag niet de gevreesde dertigduizend euro, want dat zou echt het einde van de opvang betekenen”, schrijft de stichting woensdag op haar Facebook-pagina. “Op de eindafrekening staat dat we 11.530 euro moeten bijbetalen, alsnog ook een enorm bedrag.”

De opvang aan de Oude Adorperweg haalde vorig jaar al ruim zeventienduizend euro op met een doneeractie om het hoofd boven water te houden. Maar opnieuw is er geld nodig om de opvang, die inmiddels 36 jaar bestaat en dieren opvangt uit heel Noord-Nederland, het hoofd boven water te laten houden. “Hoe anders? Ik heb werkelijk geen idee maar ik weet wel dat we niet zomaar opgeven. We vragen liever niet om hulp, maar we kunnen nu niet anders”, aldus de stichting.

Uit privégeld is inmiddels ruim een kwart van het geld binnen en via een nieuwe doneeractie is ook al een deel van het benodigde geld opgehaald. De stichting hoopt met achtduizend euro van donateurs het hoofd boven water te houden. “Elke kleine bijdrage is welkom, zodat wij ons werk kunnen blijven doen: het helpen van dieren die het tegenwoordig ook niet meer zo makkelijk hebben. Maar mochten we het uiteindelijk niet kunnen opbrengen, dan trekken wij de stekker er uit. Dan moeten wij helaas besluiten om te stoppen en sluiten we de opvang na 36 jaar. Het zou ongelofelijk jammer zijn, gezien wij de enige opvang in de stad zijn voor in het wild levende dieren en huisdieren.”