Derde editie Week van het Afval geopend bij Floreshuis

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij het Floreshuis in de Indische buurt is vrijdagochtend de derde editie van de Week van het Afval geopend. Dit jaar is het afvalvrij inrichten van huizen het thema van de week. Daar hoort ook de verwerking van afval na opfrisbeurt van huizen bij. Een speciale actie moet inwoners meer bewust maken van de goede hergebruikmogelijkheden van met name muurverf.

Bij de stand aan het Floresplein verrichte wethouder Mirjam Wijnja de officiële opening van de Week van het Afval. Bij deze stand, die vanaf vrijdag een week lang langs markten in Groningen, Ten Boer en Haren trekt, kunnen bewoners terecht met vragen over afval scheiden of met ideeën hoe het beter kan. Bezoekers die op hun smartphone kunnen laten zien dat ze de app Afvalwijzer Groningen hebben geïnstalleerd, krijgen een kleine attentie. Daarnaast kunnen inwoners bij de stand hun (half) lege verfblikken, -emmers, -spuitbussen, -kwasten en -rollers inleveren. Deze actie moet inwoners meer bewust maken van de goede hergebruikmogelijkheden van met name muurverf.

Ook OOG doet mee en zendt een week lang een speciaal programma uit. In ‘Happy House Makeover’ gaat woonstylist Maaike Starreveld, samen met interieur-studenten van het Alfa-college, een woonkamer opnieuw inrichten met beperkt budget en zonder de wereld op te zadelen met een berg afval. In september hebben Starreveld en haar team ergens in Selwerd een woonkamer een duurzame make-over gegeven en de tv-camera’s van OOG legden het vast. De make-over wordt van 16 t/m 20 oktober uitgezonden op OOG, via televisie, YouTube en Facebook.

Daarnaast zijn er tijdens de Week van het Afval onder meer afvalvrije wandelingen, workshops Hip Hergebruik en Circulaire Les op negen klassen. De Week tegen het Afval duurt nog tot volgende week vrijdag.