Derby GRC-ON eindigt gelijk, Velocitas verliest, PKC’83 pakt eerste punt

ON'er Tyson dos Santos probeert een GRC'er uit te spelen (Foto Martijn Minnema)

In 1J eindigde de stadsderby tussen GRC Groningen en Oranje Nassau in een gelijkspel. PKC’83 pakte zijn eerste punt, Velocitas 1897 verloor.



GRC Groningen-Oranje Nassau 1-1 (1-0)

Na afloop zullen ze bij GRC blijer met het punt zijn dan bij Oranje Nassau. Waar GRC als doelstelling vooral handhaving heeft wil Oranje Nassau graag naar de vierde divisie. In de strijd bovenin werd met het gelijkspel kostbaar puntverlies geleden. Of dat lag aan de eerste helft, waarin GRC gelijkwaardig was, of aan de tweede helft, waarin een beter ON een reeks grote kansen liet liggen, is voer voor de kenners.

De openingsfase was voor ON, maar gaandeweg de eerste helft knokte GRC zich in de wedstrijd. ON had in het eerste kwart van de wedstrijd meer balbezit, maar deed daar weinig mee. Na 21 minuten riep heel GRC om een strafschop maar de arbiter van dienst zag er niks in, daar mocht ON zeker niet mopperen. De eerste grote kans voor ON kwam uit een vrije trap, die werd door GRC keeper van Nieff gekeerd, in de rebound kreeg ON tot twee keer toe grote mogelijkheden op de 0-1. GRC was in het tweede deel van de eerste helft de betere, het troefde ON af op inzet. Dat leidde na een half uur ook tot de 1-0. Oranje Nassau kreeg de bal niet weg waarna Yannick van Duyn raak schoot, 1-0.

In de 43′ minuut dan weer een goeie kans voor Oranje Nassau, Rick Wiersma komt vrij voor van Nieff maar stuit op de keeper die goed redt. Daarmee gaat GRC met een 1-0 voorsprong de rust in.

De tweede helft begon met een grote kans voor elk, eerst voor GRC, een minuut later voor Oranje Nassau. Maar de tweede helft gaf een ander beeld dan voor rust. Oranje Nassau was nu duidelijk de baas, GRC moest voornamelijk terug en hopen op een gevaarlijke uitval. Die waren na rust vrij zeldzaam. De druk nam toe en de gelijkmaker leek een kwestie van tijd gezien de kansen die Oranje Nassau kreeg. Twee minuten nadat David Voigt (ON) uit een vrije trap al de lat raakte was het raak voor Oranje Nassau. In de 57′ minuut kopte Rémon Schutte op aangeven van Youri Schuur binnen, 1-1.

In het restant van de tweede helft leek het een kwestie van tijd voor de 1-2 ging vallen. Maar de tijd verstreek en nadat Rick Wiersma (twee keer), Ezra Schrijver en Bernard Suffner er heel dichtbij waren cq meer met hun kansen hadden kunnen doen ging Oranje Nassau in het slot wat gehaaster op jacht naar de winst. Het bleef te vaak net niet voor Oranje Nassau. GRC had een punt in het vizier en dat punt werd over de streep getrokken. De scheids trok nog zeven minuten bij, daarin kreeg ON captain Ard Veenhof kort voor het einde nog rood (na twee keer geel), gescoord werd er niet meer. Op basis van de eerste helft terecht, maar gezien de reeks onbenutte kansen voor Oranje Nassau in de tweede helft onnodig puntverlies voor de mannen van de Coendersborgh. Volgende week weer een stadsderby voor ON, de derde. Na 1-1 bij zowel GVAV Rapiditas als GRC komt PKC’83 volgende week op bezoek en kan ON opnieuw proberen zijn eerste stadsderby te winnen. ON blijft tweede maar ziet het gat met WVV groeien tot 4 punten en heeft meer verliespunten dan DZOH en HZVV.

PKC’83 had na drie duels nog nul punten, vanmiddag werd thuis tegen Winsum het eerste punt gepakt. Rob Schokker zette PKC’83 in de 37′ minuut op 1-0, twintig minuten voor tijd kwam Winsum via een eigen goal langszij.

Winsum ging op jacht naar meer, PKC’83 moest het hebben van de counter maar het bleef bij 1-1. PKC staat nog steeds laatste.

Velocitas ging in Hoogeveen bij HZVV met 2-0 onderuit.

In de 44′ minuut viel de 1-0 van Tim Mulder, sneu want tot dan was Velocitas nog niet in de problemen gekomen. Ook na rust gaf Velocitas weinig weg, maar een kwartier voor tijd kostte een inschattingsfoutje bij een lange bal Velo de kop. Sander Dzemidzic kwam vrij voor de keeper en schoot raak, 2-0. Velocitas staat net als GRC op 4 punten. Velocitas had daar vijf wedstrijden voor nodig, GRC vier. Volgende week is het Velocitas-GRC.