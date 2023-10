Foto: 112 Groningen

Een deel van de Nieuwstad is vrijdagmiddag afgezet door de hulpdiensten vanwege een melding over een brand in één van de panden met raamprostitutie.

Agenten en brandweerlieden blokkeerden het deel van de straat waar de brand werd gemeld met hun voertuigen en linten.

Wat er precies in brand stond is niet bekend. De brandhaard leek vrij snel gevonden en werd gauw geblust.