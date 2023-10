De Rock&Read boeken- en platenbeurs: ‘Genoeg pareltjes te vinden’

Fotograaf: Jacob Gunter

De grote hal in de Mediacentrale staat vanaf vrijdag 3 november het hele weekend in het teken van boeken en platen. De opbrengst van deze boeken- en platenbeurs gaat naar goede doelen die in Noord Nederland actief zijn rondom het thema laaggeletterdheid. De toegang voor de beurs is helemaal gratis.

Alle boeken en platen op de beurs zijn verzameld door particulieren. ‘Er is ook een oud militair van in de negentig uit Enschede’, vertelt Foppe ten Broek, voorzitter van de organisatie. ‘Die verzamelt in de hele provincie boeken en eens in de zoveel tijd brengt hij de boeken bij ons langs.’ De organisatie verzamelt iedere woensdag alle spullen in een oud sorteercentrum van de KPN. Tijdens het sorteren van de spullen komen ze soms bijzondere dingen tegen. ‘We hebben laatst een zilveren tientje gevonden die werd uitgegeven in 1997.’

Ten Broek krijgt de indruk dat het probleem rondom lezen en schrijven in Nederland steeds erger wordt. ‘Dit moeten we met elkaar oplossen.’ Naast de verkoop van boeken en platen heeft de organisatie nog een actie. ‘Scholen mogen bij ons langskomen voor een boekenkast. Dat noemen wij geen Netflix maar Bookflix.’

Foppe ten Broek was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: