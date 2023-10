Dansende paarden en kamelen bij Circus Renz International in Haren

Het is een bijzonder gezicht. Een veld vol caravans, campers, kamelen, paarden en verschillende trucks. En dat in Haren.

Het kleurrijke circus van de Duitse familie Renz ziet er uitnodigend uit. Circus Renz International bestaat al sinds 1842 en heeft al meerdere seizoenen rond de stad gestaan. OOG kreeg een kijkje achter de schermen.

Voordat de show begint, worden de dieren alvast warm gedraaid. Letterlijk. In een ronde bak loopt een groep paarden keurig achter elkaar in rondjes. Anthonio Renz, de jongste artiest van het circus, zwaait met een zweep. Ondanks dat hij de dieren niet raakt, luisteren ze keurig naar hem. Dan krijgt hij seintje van zijn vader, Frans Renz Jr. De dieren moeten de startblokken in. Het is showtime!

Huisdieren bewonderen

De lichten dempen en er verschijnt een blonde vrouw op het podium: de hostess van de avond. Met een Duits accent presenteert ze de eerste act: een paardendressuur met de enige echte Frans Renz Junior. Onder luid gejuich van het publiek stroomt het podium vol paarden.

Het is het begin van een twee uur durende voorstelling met optredens van onder andere clowns, acrobaten en verschillende dieren. Exotische dieren zijn tegenwoordig verboden in het circus, maar je kunt wel zogenoemde huisdieren bewonderen. Daaronder vallen ook kamelen, paarden en watusi runderen.

Minder drukte door Hans Klok show

Waar de tent normaal gesproken bommetje vol is, is het deze donderdagavond redelijk rustig. “Dat komt door de voorstelling van goochelaar Hans Klok eerder deze maand”, vertelt een van de medewerkers van het circus. “De mensen zijn toen al naar een show geweest, waardoor ze nu eerder thuisblijven. Maar vandaag is een uitzondering, hoor. In het weekend is het redelijk druk.”

Circus Renz International staat nog tot en met 8 oktober in Haren. Kijk op de website voor meer informatie.