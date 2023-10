“Dag van de Bruine Kroeg zou ook wel iets voor Groningen zijn”

Foto: Erick Bakker

In Amsterdam vindt komende zaterdag de Dag van de Bruine Kroeg plaats. Een dag waarop de authentieke kroegen in het zonnetje worden gezet. In Groningen bestaat zoiets niet. Of nog niet. “Ik wil daar met collega’s eens over gaan praten.”

“Ik denk dat zo’n dag heel goed zou zijn”, vertelt Jan Knevelman van de Veronica Bar aan de Ulgersmaweg. “Bruine kroegen hebben het moeilijk, waarbij je door zo’n dag echt de schijnwerpers op deze kroegen kunt richten. Waarbij je kunt laten zien hoe mooi en hoe uniek ze zijn. Je kunt de boel wakker schudden. In Groningen hebben we diverse bruine kroegen. Vroeger waren het er veel meer. Met sommigen gaat het nu heel goed, anderen hebben het moeilijker. De coronacrisis, en het terugbetalen van de steunpakketten, ebt nog na, maar ook de hogere energieprijzen en huurkosten spelen een rol.”

Dag van de Bruine Kroeg

De Dag van de Bruine Kroeg in Amsterdam wordt voor de tweede keer georganiseerd. “De aanleiding is het besef dat deze bijzondere plekken gekoesterd moeten worden, vanwege hun traditionele karakter en sociale functie”, laat de organisatie weten. “Aan de dag doen vijftig cafés mee. “Veel cafés organiseren iets leuks, zoals een muziekoptreden, een jeneverproeverij of een borrelhap van het huis. Je kunt van tevoren een kroegentocht plannen, maar we hopen vooral dat de bezoekers zich laten verrassen door de cafés zelf. De sfeer van de bruine kroeg laat zich ten slotte niet in een programma vatten, maar moet je vooral beleven.”

Jan Knevelman (Veronica Bar): “Ik wil eens bij mijn collega’s informeren”

Knevelman: “Het klinkt als een heel leuk idee. Heel sympathiek ook. Wat ik ga doen is de komende periode met collega’s praten of wij hier zoiets ook kunnen opzetten. Of het enthousiasme gedeeld wordt. En wellicht dat we dan zoiets hier wellicht ook kunnen opzetten.” Hetzelfde enthousiasme is hoorbaar bij Klaas Dekker. Dekker stond jarenlang achter de bar van café Amecitia aan het Boterdiep. Vier jaar geleden moest hij noodgedwongen stoppen, maar hij volgt de horecawereld nog op de voet: “Ik vind het ook een prima idee. Wel heb ik mijn twijfels bij de uitvoerbaarheid.”

Klaas Dekker (Amecitia I): “Het zet bruine kroegen in de spotlights”

Dekker: “Amsterdam is een andere stad dan Groningen. De Jordaan, de pikketanussie, de echte bruine kroeg. Groningen heeft bruine kroegen, maar het is niet zo hecht als in Amsterdam. Dus ik mijn twijfels bij de haalbaarheid. Ergens in 2010, of 2011, hebben we zoiets ook geprobeerd. Met een biertap buiten en de verkoop van hamburgers, wilden we er samen met andere kroegen een leuke dag van maken. Maar dat kwam toen niet van de grond. En tegenwoordig is het er niet makkelijker geworden. De prijzen zijn gestegen, waardoor je ziet dat mensen zich thuis gaan indrinken, en pas daarna de stad in gaan. Het is veranderd. Het is niet meer zoals dertig jaar geleden. Maar het organiseren van zo’n dag zou wel heel goed zijn. Het zet de bruine kroeg in de spotlights.”

Gemeenteraad

De bruine kroegen. De kroegen met kleedjes op de tafels, waar de muziek van André Hazes uit de luidsprekers klinkt, en waar een vergeelde elftalfoto van de voetbalclub aan de muur hangt. Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat dit type kroeg dreigde te verdwijnen. Redenen voor de PvdA en Stadspartij 100% voor Groningen om in actie te komen. Afgelopen zomer stemde de gemeenteraad in met een voorstel om onderzoek te doen naar de bescherming en promotie van bruine kroegen in de gemeente.

Rico Tjepkema (PvdA): “Het zijn cafés die voor verbinding in de wijk zorgen”

Het aantal cafés is vanaf 2010 in onze gemeente met 62 afgenomen. “Het zijn volkscafés, die zorgen voor verbinding in de wijk”, liet raadslid Rico Tjepkema van de PvdA toen weten. “Als een man vader wordt, dan wordt het op zo’n plek gevierd. Het zijn plekken waar mensen elkaar nog bij naam kennen, en waar verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.” Bij het sluiten van bruine kroegen komt er vaak andere horeca voor in de plaats, waarbij oude interieurs er uit worden gesloopt, waarmee veel historie verloren gaat. r moet je vooral beleven.