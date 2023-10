D66 opnieuw in het geweer tegen softdrugs- en skateverbod in APV

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van aanstaande woensdag staat een langverwachte wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening opnieuw op de agenda. En net als in december keert D66 zich tegen het verbod op drugs in de openbare ruimte. Ook het verbod op skaten in het centrum moet, als het aan D66 ligt, via een amendement uit de vernieuwde APV gaan verdwijnen.

Het gemeentebestuur wil al enige tijd een aantal artikelen in de plaatselijke wetgeving aanpassen. De raad zou in december al beslissen over deze veranderingen, maar besloot dat er meer tijd nodig was om over de aanpassingen aan de APV te beslissen. Eén van de redenen voor het gevraagde uitstel was het verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte. Daarmee wil het gemeentebestuur, ondanks de tegenstrijdigheid met de Opiumwet, handvaten voor handhavers creëren om overlast door drugsgebruikers (in de binnenstad en bij scholen en speeltuinen) aan te pakken.

D66 blijft tegen dit verbod, omdat het technisch gezien betekent dat softdrugsgebruik ook bij niet-overlastgevend gedrag verboden gaat worden. “Het aanpakken van drugsoverlast zou zich moeten richten op het gedrag van de persoon in kwestie en niet op het straffen of criminaliseren van het gebruik”, stelt raadslid Maria Martinez Doubiani. “Daarom dienen wij komende woensdag een amendement in dat de gemeente handvatten biedt om op te treden bij drugsoverlast zonder drugsgebruikers te criminaliseren.”

Maar de oppositiefractie is van plan meer amendementen in te dienen rond de nieuwe APV. In maart kwam het college met een voorstel om, naast een drugsverbod in de openbare ruimte, ook een skateverbod in te voeren. Een veel te heftig middel voor iets waarvan helemaal niet helder is of de mogelijke overlast überhaupt een echt probleem is, aldus D66-fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe: “Bizar dat de gemeente hiermee skaters in het verdachtenbankje zet, terwijl we afgelopen jaren juist zo hebben ingezet op de erkenning en waardering van Urban Sports in Groningen.” Lo-A-Njoe stelt dat uit navraag blijkt dat de gemeente de daadwerkelijke overlast helemaal niet heeft bijgehouden en dus geen harde cijfers heeft over vermeende overlast: “Een algeheel verbod dus om zeldzaam en onduidelijke overlast te voorkomen. Een veel te heftig middel voor iets waarvan helemaal niet helder is of het überhaupt een probleem is.”

D66 stelt wel dat het spannend wordt of er meerderheid in de raad zal zijn voor de aanpassingen. De partij ziet, naar eigen zeggen, weinig uitgesproken steun bij coalitiepartijen rond het ‘skateverbod’.