Certe: ‘Richten ons volledig op Drachten, gesprek met gemeente gaat vooral over huidige panden in Stad’

Foto: Rick van der Velde

Certe richt zich primair op Drachten als nieuwe vestigingslocatie. Het laboratoriumbedrijf is wel gesprek met de gemeente Groningen over een alternatieve locatie, mocht het in Drachten niet lukken. Maar de gesprekken gaan volgens Certe vooral over wat er, na de verhuizing, met de huidige panden in Groningen moet gebeuren.

Dat laat Certe donderdag weten in een intern bericht aan haar medewerkers.

In een antwoord op schriftelijke vragen rond Holland Casino van een zestal gemeenteraadsfracties liet het Groninger college woensdag weten dat het vertrek van Certe uit Groningen nog niet in beton gegoten is, omdat er in Drachten geen garanties gegeven zouden zijn rond de elektriciteitsvoorziening. Het college stelde ook ‘constructief’ in gesprek te zijn met Certe over alternatieve locaties in onze gemeente.

In een interne aanvulling en nuance richting medewerkers laat Certe donderdag weten dat deze informatie niet helemaal klopt. Certe richt zich, zo stelt het bedrijf, primair op Drachten als vestigingsplaats. Er wordt wel gepraat met de gemeente Groningen over een alternatieve vestigingslocatie, mocht het in Drachten niet lukken.

Maar het bedrijf herkent zich niet volledig in de manier waarop het college suggereert dat een vertrek uit Groningen niet definitief zou zijn. “Wij richten ons volledig op Drachten”, laat Gijs de Kort, bestuurder van Certe, desgevraagd weten. “We praten wel met de gemeente, maar dit gaat voornamelijk over de afwikkeling van wat er met de panden in Groningen moet gebeuren na de verhuizing.”

Certe maakte in augustus bekend dat het van plan is om haar laboratoria in Groningen en Leeuwarden te sluiten. Daarvoor in de plaats wil het bedrijf een groot nieuw medisch laboratorium bouwen in Drachten. Het bedrijf hoopt deze verhuizing over twee jaar te hebben afgerond.