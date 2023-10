CDA Groningen komt met tegenbegroting voor gemeente: lastenverlichting voor inwoners en bedrijven, besparen op ‘prestigeprojecten’

Foto: Chris Bakker

Reclamebelasting, hogere ozb en hogere parkeerkosten buiten het centrum. Als het aan het CDA ligt, gaat de gemeente deze zaken schrappen uit de begroting voor volgend jaar. Daarvoor in de plaats wil de partij beknibbelen op cultuur en ‘prestigeprojecten’, met daarnaast hogere belastingen op seksgerelateerde bedrijven en gokbedrijven.

Dat staat in een tegenbegroting, die het CDA maandagochtend presenteerde. De komende twee woensdagen bespreekt de Groningse gemeenteraad de ontwerpbegroting voor komend jaar en de christendemocraten hebben plannen van coalitiepartijen GroenLinks-PvdA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie flink vertimmerd.

“De reclamebelasting moet van tafel. In deze tegenbegroting laten wij zien dat dit kan”, aldus fractievoorzitter Jalt de Haan. “We moeten onze ondernemers, verenigingen, kerken en dorpshuizen beschermen tegen deze ondoordachte, ondoelmatige en onevenwichtige heffing. Hier blijf ik mij met andere oppositiepartijen voor inspannen.” Ook de kosten van bewonersvergunningen en bedrijfsvergunningen met betrekking tot betaald parkeren moeten wat het CDA omlaag, aldus de Haan: “Het college gebruikt de uitbreiding en ophoging van betaald parkeren steeds meer om gaten in de begroting te dichten. In plaats van, zoals het ooit bedoeld was, om heel gericht de parkeerdruk te verlagen. Autobezitters en kleine ondernemers worden hierdoor echt uitgemolken. Dat kunnen en willen wij veranderen.”

De gaten die door het CDA voorgestelde alternatieven in de begroting zouden vallen, moeten volgens de partij worden opgevuld met besparingen in de gemeentelijke uitgaven. Anderhalf procent van de cultuurbegroting af en snijden in binnenstadsprojecten moeten daarvoor zorgen. Niet alle ondernemers profiteren van de CDA-plannen, want seksgerelateerde en gokbedrijven zouden dan fors meer belasting moeten betalen. Daarnaast wil de partij snijden in het budget voor het nieuwe cultuurcentrum van VRIJDAG en kan er best een miljoen af van het budget voor het Stedelijk Investeringsfonds. Ten slotte wil het CDA dat raadsfracties minder geld per zetel krijgen en dat wethouders en hun staf twee ton inleveren. Ook kan wethouder De Wrede, als het aan het CDA ligt, fluiten naar twee extra personeelsleden voor de eiwittransitie.

Volgens de berekeningen van de partij leveren de wijzigingen onder aan de streep meer dan een half miljoen euro meer op dan ze de gemeentekas kosten. “Zeker gezien de hoge rentestanden en de onzekere financiële positie van onze gemeente is het verstandig de komende jaren wat minder te lenen voor prestigeprojecten”, besluit De Haan. Zo prikken we de pof waarop het college leeft door.”