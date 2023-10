Campagne gestart om te stoppen met roken

Het is oktober en dat betekent dat Stoptober weer is begonnen. Dat is een landelijke campagne om mensen van het roken af te krijgen.

De GGD Groningen ondersteunt Stoptober ook. Door onder meer met mensen in gesprek te gaan hoopt de GGD inwoners van Groningen te overtuigen ook te stoppen.

Uit recente cijfers van vergelijkingswebsite Independer blijkt dat 18,4% van de volwassenen in Groningen rookt.

Stoptober duurt in tegenstelling van wat velen denken niet heel oktober. Stoptober duurt maar 28 dagen. na vier weken zijn veel voordelen van het stoppen al goed te merken. Veel mensen besluiten dan definitief te stoppen.