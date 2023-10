Buskaartjes in Groningen zullen volgend jaar niet duurder worden

Foto: Sebastiaan Scheffer

Buskaartjes in Groningen en Drenthe worden volgend jaar niet duurder. Het OV-bureau houdt de prijs op hetzelfde niveau als dit jaar.

Het gaat om losse buskaartjes, zoals het dalvoordeel, het P+R-kaartje en de hubtaxi. Het OV-bureau bepaalt voor deze kaartjes de prijs. Daarbij is nu dus besloten dat die prijs hetzelfde blijft. De prijs voor het inchecken met je ov-chipkaart, of je smartphone, wordt landelijk bepaald. Ook die prijzen blijven op hetzelfde niveau, nu het kabinet onlangs 420 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om tariefsverhogingen in het regionale vervoer te voorkomen.

Door de gestegen energie- en loonkosten stegen de prijzen dit jaar nog met 7%. Voor volgend jaar dreigde een stijging van 11,72%. Dat die stijging nu is afgewend wil niet zeggen dat de problemen voorbij zijn. Door stijgende kosten, en minder reizigers, kampt het OV-bureau met financiële problemen. Hoe groot de problemen precies zijn, is nu nog onbekend. Later dit jaar wordt meer duidelijkheid verwacht.