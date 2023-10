Burgemeester kan geen ijzer met handen breken bij overlast De blauwe bank: “Blijf meldingen doorgeven”

Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46618615

Het oplossen van de overlastproblemen rond De blauwe bank in de Oosterhaven is ingewikkeld. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) geeft aan dat er zowel actief als proactief al flink op wordt ingezet, maar dat tegelijkertijd niet alles is te voorkomen.

De burgemeester reageerde daarmee op vragen van het CDA, VVD en de PVV-fracties. Jalt de Haan van het CDA: “Al langere tijd ervaren buurtbewoners overlast van mensen die zich ophouden rond De blauwe bank. In het verleden heeft dit ook al eens gespeeld, waarbij er toen maatregelen zijn genomen. Echter, wordt er nog steeds overlast ervaren. Als fractie begrijpen wij dat je in de gemeente niet elk bankje weg kunt halen waar problemen zijn. Toch zoeken we naar een oplossing hoe deze overlast voorkomen kan worden. Kan het met extra boa-capaciteit? Kan het met cameratoezicht?”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Worden de problemen veroorzaakt door problematiek elders?”

Voor de burgemeester kan antwoorden komt Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren met een aanvullende vraag: “Kan het ook zijn dat deze problemen gerelateerd zijn aan de problematiek elders? Dat door de aanpak in het gebied De Gele Loper problemen verschoven worden?” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Is meneer Van Zoelen het dan met ons eens dat cameratoezicht in de Oosterhaven een goed idee is?” Van Zoelen: “Nee, want als we daar camera’s ophangen dan hebben we het volgend jaar op deze plek over problemen op bijvoorbeeld het Damsterdiep.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Overlastmeldingen nemen toe”

Burgemeester Schuiling: “De blauwe bank is ontworpen door Manuel de Solà-Morales. Hij heeft een prachtig ontwerp gemaakt. De bank is een venster op de wereld. Het is een zitkamer waar je rustig kunt genieten van de mooie gemeente, en het prachtige panorama dat je daar aantreft. Het klopt dat we in het verleden hier vaker problemen hebben gehad. En dat is wat we nu ook constateren. De overlastmeldingen nemen toe. Wij noemen het een harmonicaplek. De Gele Loper is ook zo’n plek, net als het Martinikerkhof.”

“Het is een harmonica, soms is het rustig, en daarna neemt het weer toe”

“Wat we doen aan de repressieve kant is dat we politie en boa’s inzetten. Dat doen we in verschillende vormen. Men komt bijvoorbeeld niet altijd in uniform langs. Wordt er overlast geconstateerd, dan gaan we het gesprek aan, en vragen we indringend aan de mensen om te vertrekken. Vervolgens is het een tijdje rustig, waarna het daarna weer toe neemt. Daarom het beeld van de harmonica. Ook organisaties als WIJ zijn met de locatie bekend. Waar het mogelijk is, wordt hulp geboden. Lukt dat allemaal niet, dan delen we straat- of gebiedsverboden uit. Ook vandaag heb ik er weer een aantal getekend.”

“Geen sprake van geweldsdelicten”

“Op de vraag of cameratoezicht soelaas kan bieden. Dit is niet aan de orde. Om cameratoezicht in te kunnen zetten moeten er grote aantallen mensen zijn, waarbij er sprake is van veel geweldsdelicten. Op deze plek is er overlast, en er wordt gehandeld en verhandeld. Maar er is geen sprake van geweldsdelicten. Uiteraard proberen we dat ook uit alle macht te voorkomen. Maar in de verordening is er daarom niet de ruimte om camera’s te plaatsen.”

Jalt de Haan (CDA): “Er wordt al veel gedaan, maar de overlast is er nog steeds”

De Haan: “Het is goed om te horen dat er een extra inzet wordt gepleegd. Maar we moeten ook constateren dat deze overlast al een poos speelt. Ondanks de middelen die worden ingezet, is de overlast er nog steeds. Is het voldoende wat we doen? Of hebben we gewoon meer tijd nodig?” Schuiling: “Ik begrijp de vraag, maar wat is de oplossing? We moeten ook accepteren dat er in onze gemeente mensen zich op deze manier ophouden. We treden er tegen op, maar het lukt niet om dat 24 uur per dag te doen. We erkennen dat er een probleem is. Maar ik kan qua oplossing geen garanties geven. Ik kan geen ijzer met handen breken. Daarom is het ook belangrijk dat er bij overlast meldingen worden gedaan.”

Dennis Ram (PVV): “Weten we welke problematiek er speelt?”

Dennis Ram van de PVV: “We begrijpen dat een structurele oplossing lastig is. We moeten ook accepteren dat zulke dingen gebeuren. Maar waar ik benieuwd naar ben is of wij in kaart hebben met welke problematiek deze mensen te maken hebben. Ligt daar misschien ook de sleutel tot een oplossing?” Schuiling: “We hebben een vrij goed beeld. En dat is uiteenlopend. Een deel heeft een psychische belasting. Maar er zijn ook mensen met handeltjes die zich daar ophouden. En dan heb ik het niet over handeltjes in tweedehandspullen. Alcohol, drugs, een psychische belasting. Waar moet je beginnen? Hulp wordt geboden, maar wat we zien is dat ze dan een tijdje weg zijn, maar een periode later er toch weer zijn. Daarom is het goed dat buurtbewoners meldingen blijven doen.”