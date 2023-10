Bureau Woonkans helpt al 30 jaar mensen met problemen aan huisvesting

Bureau Woonkans vierde donderdag het dertigjarig jubileum met een symposium in het Van der Valkhotel in Hoogkerk.

Bureau Woonkans is een samenwerkingsverband tussen de Groninger woningcorporaties en een aantal hulpverleningsinstanties, zoals de GKB, de reclassering en het WIJ-team. Het bureau helpt mensen om zelfstandig te kunnen wonen.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun woning uit moesten op basis van overlast of huurschulden, of om mensen die in een zorgelijke situatie verkeren. Als die mensen eenmaal een nieuwe woning hebben, kunnen ze aan de slag om met hun andere problemen aan de slag te gaan.

Over het algemeen werkt de aanpak van Bureau Woonkans goed en zijn de diverse partners tevreden over het project. Woonkans begon met één medewerker, dat zijn er inmiddels vier.