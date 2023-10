Brandweer redt paard uit sloot

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Leegeweg bij Gravenburg hebben hulpdiensten zaterdagmiddag een paard uit een sloot weten te redden. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 16.00 uur binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het gaat om een paard dat achter in een weiland in een sloot terecht is gekomen”, vertelt Weening. “Het dier kan er niet meer op eigen kracht uitkomen. Brandweerlieden hebben brandslangen onder het paard doorgetrokken. De bedoeling was om op die manier, met vereende krachten, het dier een handje te helpen. Echter verscheen op dat moment op een trekker ook de boer.”

De trekker werd het land in gereden. “De brandslangen werden aan de trekker bevestigd, waarna vrij eenvoudig het paard uit de sloot kon worden gehaald. Inmiddels loopt het dier weer door het weiland. Het paard is niet gewond geraakt.”