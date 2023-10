Brand veroorzaakt schade aan stalling op Zernike Campus

Foto: Remco van den Berg - 112groningen.nl

Een brand heeft zaterdagmiddag schade veroorzaakt aan een stalling op de Zernike Campus. Door een snelle inzet van de brandweer kon erger worden voorkomen.

De melding van een brand aan De Deimten kwam rond 13.20 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Er was brand ontstaan in een container”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Het betrof een kleine brand, die we snel onder controle hadden. Vervolgens hebben we de situatie overgedragen aan de eigenaar.”

Nieuwsfotografen vertellen dat er aan de stalling, die gebruikt lijkt te worden als opslagruimte, forse schade is ontstaan. Volgens de fotografen was de brandweer er snel bij waardoor erger voorkomen kon worden. Over de oorzaak is niets bekend. De Vries: “Hier wordt onderzoek naar gedaan.”