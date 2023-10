Brand met veel rookontwikkeling in flat Hoornsemeer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een flatgebouw aan het M.K.Ghandiplein in de wijk Hoornsemeer heeft zondagmiddag enige tijd brand gewoed. Bij de brand is één persoon gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 12.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Wij kregen een melding binnen van een uitslaande brand in een flatgebouw”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Het bericht ging gepaard met veel paniek. Omdat je het over een flatgebouw hebt, is er vanuit de meldkamer direct opgeschaald naar ‘middelbrand’, waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker gealarmeerd werden. Kort daarna is er voor ‘grote brand’ gealarmeerd, waarop ook een tankautospuit van de Harense brandweer en onze schuimbluswagen werden opgeroepen.”

Onderzoek naar de oorzaak

Bij aankomst bleek de situatie uiteindelijk mee te vallen. “Er woedde een brand op het balkon. Dit vuur is doorgeslagen naar binnen, maar hebben we door adequaat handelen snel kunnen stoppen. Daarmee was de brand snel onder controle. Hierop hebben we ook snel weer kunnen afschalen. Eén persoon heeft rook geïnhaleerd. Dit slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt door de politie onderzoek naar gedaan. Ook is onbekend of de woning schade heeft opgelopen.

Erg geschrokken

Een bewoner laat aan een nieuwsfotograaf weten erg geschrokken te zijn. De bewoners waren thuis, toen ze op een gegeven moment ineens gerommel hoorden. “Ze dachten dat het de kat was, maar bij controle werden ze ineens geconfronteerd met een grote vuurzee op het balkon”, vertelt een fotograaf. Aan de fotografen laat men weten niet te begrijpen hoe de brand heeft kunnen ontstaan, omdat er op het balkon geen apparaten waren ingeplugd.