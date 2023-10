Brand in woning aan Rijksstraatweg in Glimmen

Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Rijksstraatweg in Glimmen is vrijdagmiddag brand ontstaan.

Wat er precies in brand staat is niet bekend. Bij aankomst van de brandweer was duidelijk te zien dat er, ergens in of onder het dak, rook uit de woning kwam. Om genoeg bluscapaciteit te hebben schaalde de brandweer de brand op, waardoor extra voertuigen naar Glimmen kwamen om de brand te bestrijden.

De brand is inmiddels geblust en het sein ‘brand meester’ is gegeven. Tijdens de verkenning in het pand is er een hond aangetroffen. Het dier is door de brandweer naar buiten gebracht en overgedragen aan de Dierenambulance. Salvage is opgeroepen om de bewoners bij te staan in de afhandeling van de schade.