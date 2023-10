Brand in trappenhuis flat Beijum snel onder controle

Foto: Rieks Oijnhausen

In een flat aan de Ypemaheerd in de wijk Beijum heeft dinsdag aan het einde van de avond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 23.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Er heeft brand gewoed in een deel van het plafond in het trappenhuis”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Brandweerlieden hebben dit onder controle gebracht, en hebben daarbij een deel van het plafond weggesloopt. Verschillende bewoners stonden buiten te wachten, maar de flat hoefde niet ontruimd te worden. Met een ventilator is de rook uit het trappenhuis verdreven.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.