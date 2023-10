Brand in appartement aan Oosterhaven

Foto: 112 Groningen

In een woning op de hoek van De Brink en de Oosterhaven is woensdagmiddag brand uitgebroken.

Uit de woning kwamen flinke rookwolken. Wat er precies in brand stond in de woning is niet bekend, maar aanwezigen laten weten dat een omgevallen kaars mogelijk de oorzaak was van de brand.

Voor zover bekend waren er geen mensen aanwezig in de woningen toen de brand uitbrak. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon grote schade in de woning niet voorkomen. De stichting Salvage gaat de bewoners bijstaan bij de afhandeling en zorgen voor (tijdelijk) onderdak.