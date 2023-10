Brand gesticht op nieuw kunstgrasveld Gorecht: “Waar zit je met je verstand?”

Foto: Hans van der Ploeg / twitter.com/vanderploeghans

Op het nieuwe kunstgrasveld van VV Gorecht in Haren is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Daarbij is het doelgebied flink beschadigd geraakt.

“Ik heb zelf nog niet op het veld gekeken”, vertelt voorzitter Mariska Sloot van de voetbalvereniging. “Ik kreeg vanochtend rond 09.00 uur foto’s doorgestuurd. Daarop is te zien dat er brand is gesticht in het doelgebied. Het kunstgras is zwartgeblakerd, en de netten zijn kapot. Daarnaast ligt er op het veld allerlei rommel. Ik schrik hier heel erg van. Dit is heel erg naar. Dit kost ons geld, het zorgt voor stress, het kost energie, en de gemeente zal moeten komen om het te repareren.”

“Je blijft van andermans spullen af”

Het is niet voor het eerst dat er mensen tijdens nachtelijke uren de velden betreden. Behalve bij Gorecht gebeurt dit ook bij andere sportverenigingen. “Mensen hebben hier een feestje lopen vieren. Het is niet zo dat je heel makkelijk het veld op kunt komen, maar het is ook niet onmogelijk. En je wilt ook toegankelijk blijven. We willen toch geen hoge muur van zes meter om het veld hebben staan? Het heeft met gedrag te maken. Zoiets doe je niet. Je blijft van andermans spullen af. Stop hier mee.”

Getuigen

Sloot hoopt er achter te komen wie hier voor verantwoordelijk zijn: “Helaas lukt dat niet altijd. Maar we gaan wel op onderzoek. En mensen, buurtbewoners, die afgelopen nacht iets gezien hebben, die zijn van harte welkom om zich bij ons te melden.”