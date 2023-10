Bouw hellingbanen Gerrit Krolbrug begint in november; overweg voor fietsers en voetgangers pas na oud- en nieuw open voor publiek

Foto: Wouter Holsappel

De tijdelijke hellingbanen voor fietsers en voetgangers bij de Gerrit Krolbrug liggen er voor Kerst. Maar er wordt pas echt over de hellingbanen gefietst en gewandeld na de jaarwisseling.

Dat maakte demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vrijdagmiddag bekend in een antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis.

Alle vergunningen voor de bouwwerken zijn inmiddels binnen, zo stelt de demissionair minister. Volgens Harbers begint Rijkswaterstaat komende maandag met de eerste voorbereidende werkzaamheden rond de bouw van de hellingbanen. Op maandag 20 november begint de daadwerkelijke bouw. Harbers stelt dat de hellingbanen drie dagen voor Kerst klaar zijn.

Dat betekent niet dat de eerder gestelde deadline voor opening gehaald wordt. Na afronding vindt er een testfase plaats, waarin gekeken wordt of de hellingbanen stabiel zijn en of fietsers en voetgangers veilig over de hellingbanen kunnen. Dat betekent dat de hellingbanen dan slechts beperkt of niet bruikbaar zijn. Openstelling voor het publiek gebeurt pas na oud- en nieuw.

Vertraging op vertraging

In de oorspronkelijke planning zouden de hellingbanen er al voor de afgelopen kerst liggen. Echter, vanwege een te zwakke ondergrond kon de oversteek niet worden gebouwd. Er is nu een nieuwe variant uitgewerkt, waarbij de stadszijde van de hellingbanen op de Korreweg komt te liggen, in het verlengde van de Gerrit Krolbrug. Aan de noordkant zal de brug parallel aan de vaarweg worden geplaatst, zoals eerder gepland. De tijdelijke hellingbanen bestaan uit vloerplaten die rusten op een steigerconstructie.

Na een bezoek van minister Mark Harbers in juli leek er vooruitgang te zijn geboekt. Kort na dit bezoek gaf Rijkswaterstaat aan te verwachten dat de tijdelijke fiets- en voetgangersovergang tegen het einde van dit jaar klaar zou zijn. Dat blijkt zo te zijn, maar houdt in dat er pas volgend jaar over de hellingbanen gefietst en gewandeld kan worden.

Onduidelijkheid over tijdelijke verbinding tijdens bouw permanente brug blijft

De hellingbanen blijven in ieder geval liggen tot de bouw van een permanente overweg. Gebruikers en gemeente willen dat er, ook tijdens de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug, een verbinding blijft voor fietsers en voetgangers. Of dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Hier wordt deze en komende maand onderzoek naar gedaan en Harbers verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid over een overweg tijdens de bouw. Streefdatum voor een permanente Gerrit Krolbrug blijft volgens de minister 2029.