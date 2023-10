Boswachters roepen op tot betere bescherming natuur: ‘Ik ga nu elke dag een beetje somberder naar huis’

Foto via Natuurmonumenten

In een artikel in het Algemeen Dagblad doen honderden Nederlandse boswachters dinsdagochtend een oproep naar de politiek om de natuur beter te beschermen. Ook Bart Zwiers, boswachter in verschillende natuurgebieden in onze gemeente, steunt deze oproep.

“Ik heb de mooiste baan ter wereld, maar toch ga ik elke dag een beetje somberder naar huis”, laat Zwiers optekenen in de krant. “Het doet me pijn de natuur zo te zien achteruitgaan, soorten te zien verdwijnen. In de 25 jaar dat ik boswachter ben, zijn we 75 procent van onze insecten verloren. En waar vroeger een kakofonie aan gezoem, geritsel en getsjilp te horen was, is het nu stil.”

In de aanloop naar de verkiezingen deed Natuurmonumenten onderzoek naar de mening van Nederlanders over stand van de natuur. Daaruit concludeert Natuurmonumenten dat 86% van de Nederlanders wil dat de overheid de natuur in Nederland beter beschermt. Een coalitieakkoord met een goede aanpak voor natuurherstel is dan ook een must, stellen de boswachters. Zwiers is dan ook hoopvol. “We staan nu op een kantelpunt en kunnen dit nog een halt toeroepen. De natuur is veerkrachtig, maar dan moet er nu wel wat veranderen. Wij boswachters kunnen het niet alleen oplossen. De politiek is nu aan zet.”