Boswachter worden? “Tijdens de Wilde Buitendag kun je leren wat je allemaal moet kunnen”

Foto: Bart Zwiers

Wat moet je kunnen om boswachter te worden? Zondag krijgen kinderen de mogelijkheid om dit te ontdekken tijdens de OERRR Wilde Buitendag. De dag wordt gehouden op Kardinge.

Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten belooft het een dag vol avontuur te worden: “We gaan klimmen, klauteren, bouwen en sjouwen”, vertelt Zwiers. “We gaan je leren hoe je sporen van dieren kunt herkennen, hoe je het beste een mooie hut kunt bouwen en hoe je een kampvuur maakt zonder gebruik te maken van lucifers.” Kinderen kunnen ook echt boswachter worden. “Bij alle activiteiten is een stempel te verkrijgen. Degenen die alle stempels weten te bemachtigen, krijgen na afloop het boswachtersdiploma van OERR.”

“Oude kleren aantrekken”

Zwiers heeft wel een belangrijke tip: “Het is slim om laarzen en oude kleren aan te trekken. Want boswachters van OERRR zijn niet bang om vies te worden.” Leden van OERRR mogen gratis deelnemen aan de Wilde Buitendag. Niet-leden betalen 2,50 euro per persoon. Volwassenen mogen gratis naar binnen. Kaartjes zijn zondag alleen op locatie verkrijgbaar. Deelnemers zijn welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. De locatie is hier te vinden.

OERRR Wilde Buitendag

De Wilde Buitendag wordt gehouden in de speelnatuur in Kardinge. “We gaan er een mooie en gezellige dag van maken. Tijdens of na de activiteiten staan er poffertjes, warme chocolademelk en koffie klaar om lekker bij op te warmen.” Het doel van de Wilde Buitendag is om kinderen spelenderwijs met de natuur in aanraking te laten komen. Behalve in Groningen wordt de dag ook op andere locaties, waar Natuurmonumenten actief is, gehouden.