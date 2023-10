Bewoners Tasmantoren helpen elkaar na stroomuitval: “Kerstverlichting brandt”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De problemen in de Tasmantoren zijn nog altijd niet verholpen. Ondertussen maken de bewoners er het beste van, en helpt men elkaar zoveel mogelijk.

“Als ik naar beneden wil, dan moet ik nu gebruik maken van de trap”, vertelt bewoner Martin Nuver. “En dat is prima te doen, maar als je zware spullen bij je hebt, of je bent slecht ter been, dan is het vervelend. Een buurman verblijft momenteel op IJsland. Die komt één dezer dagen weer thuis. Die vroeg zich al af, hoe hij straks zijn zware koffers naar boven gaat krijgen. Maar daar is gelukkig een oplossing voor. Er wordt naar elkaar omgekeken. Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij het tillen van boodschappen, dan kan er een telefoonnummer worden gebeld, zodat we elkaar kunnen helpen.”

“We hebben direct gecontroleerd of er nog mensen in de liften zaten”

De problemen ontstonden afgelopen vrijdag. Michel Eising zit in het bestuur van de Tasmantoren: “Het heeft vrijdag fors geregend. Naast de toren zit een put, waar de afvoer verstopt is geraakt. We komen uit een relatief droge periode, terwijl er wel allemaal afval in zo’n put belandt. En daardoor kon het water niet wegkomen. Via de luchtbehandeling is het water de kelder in gekomen. Daar staat de techniek waarmee de liften worden aangestuurd. De apparatuur is aangetast, waardoor de liften sinds vrijdag niet meer werken, en ook de elektriciteit deels is uitgevallen. Als bewonersorganisatie hebben we direct actie ondernomen. Wat is er aan de hand? Zitten er nog mensen in de liften? Wat moeten we nu doen?”

“Het is vroeg Kerstmis bij ons”

De actiebereidheid is ook bij andere bewoners groot. Eising: “Er is een groot saamhorigheidsgevoel. We hebben kerstverlichting opgehangen, om de gangen, waar het donker is, toch van licht te voorzien. Dus het is vroeg Kerstmis bij ons. En we zijn gelijk begonnen om het water uit de kelder te pompen. Op dit moment is het er nagenoeg droog, ondanks de regen die we zaterdag hebben gehad. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Maandag gaat men aan de slag, en mijn verwachting is dat men dan een heel eind gaat komen, en de meeste systemen weer werken. Dat het even duurt komt omdat een monteur terug moet komen van vakantie. En ik zeg reparatie, maar het is ook belangrijk dat andere systemen in de kelderruimte, ook nagelopen gaan worden. ”

En de bewoners laten het er niet bij zitten: “Je wilt dat dit niet weer gaat gebeuren. Daar willen we actie op ondernemen. We willen onderzoeken hoe zulke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.”