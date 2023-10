Bewoners Radesingel begonnen met verwijderen vlonders

Foto: Ger / ingezonden

Bewoners aan de Radesingel en de Verlengde Oosterstraat zijn zaterdag begonnen met het verwijderen van hun vlonders aan het Verbindingskanaal. Het verwijderden gebeurt na een uitspraak van de rechtbank.

De vlonders en terrassen zijn namelijk gebouwd zonder omgevingsvergunning. Vier jaar geleden vroeg een echtpaar een vergunning aan om een vlonder te mogen bouwen. Deze vergunning werd afgewezen. Het echtpaar bouwde de vlonder toch, en begon een korting geding tegen de gemeente. Die zaak werd door de bewoners gewonnen. De rechter stelde dat de gemeente zich niet alleen op het echtpaar mocht richten, omdat de buren ook vlonders, zonder vergunning hadden neergezet.

Daar is de gemeente mee aan de slag gegaan, waarop alle bewoners de opdracht kregen om banken, terrasmeubilair, barbecues en vlonders weg te halen. De vlonders waren gebouwd op grond van de gemeente, waarbij deze grond op een openbare groenbestemming heeft. De eigenaren spanden hierop weer beroep aan. In zes van de zeven zaken oordeel de rechtbank echter in het nadeel van de bewoners. De uitspraak werd gedaan op 8 september, waarna bewoners zes weken de tijd kregen om de spullen weg te halen.