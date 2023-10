Bewoners missen participatie bij bouw distributiecentrum: “We hebben straks 27 laadperrons in de achtertuin”

Eerder klaagden bewoners al over lichtoverlast bij het distributiecentrum van ALDI. Foto: ingezonden

Op dit moment groeit op het perceel aan de Dublinweg op Westpoort nog gras, maar over niet al te lange tijd beginnen hier de bouwwerkzaamheden van een groot distributiecentrum. Bewoners in het nabijgelegen De Poffert balen, en vinden dat hun belangen niet zijn meegenomen in het proces.

“Tijdens het proces, toen we ons begonnen te roeren, kregen we te horen dat de ontwikkelaar niet in de gaten had dat er hier mensen wonen. En die situatie is wel een beetje tekenend.” Aan het woord is Pieter Wijma. Wijma woont aan de zuidzijde van het Hoendiep, in De Poffert. “Aan de Dublinweg, richting De Poffert, gaat een distributiecentrum gebouwd worden. Dit centrum krijgt 27 laadperrons. Die laadperrons worden onze kant op gericht. Terwijl het pand ook een dode zijkant heeft, waar niks gebeurt. Die wordt richting Westpoort gericht. Dus wat er gaat gebeuren laat zich raden: vrachtwagens rijden straks in de richting van onze huizen, om daar te laden en te lossen. Daarbij moet er gemanoeuvreerd worden, waarbij achteruit wordt gereden. Het zorgt voor veel hinder.”

“We moeten zelf alles maar uitvogelen”

Wijma en zijn dorpsgenoten balen van het gebrek aan participatie. “Als je vraagt of wij een brief op de mat hebben gevonden wat er gaat gebeuren, of dat er een aankondiging stond in de Westerkant, dan heb je het mis. We moeten het zelf maar uitvogelen. En het is allemaal wel te vinden op websites, maar het is niet de koninklijke weg. Als we dit niet in de gaten hadden gehad, dan waren we hier pas achter gekomen als de heiwerkzaamheden waren begonnen. Dan is het te laat. Nu is het nog niet te laat, waarbij we vragen om het distributiecentrum 180 graden te draaien.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Op de nu nog lege kavel aan de Dublinweg verrijst een distributiecentrum. De laadperrons worden richting De Poffert gericht. Foto: Google Maps

“Vanaf de A7 moet je kunnen zien dat er op Westpoort bedrijvigheid is”

Maar dat schijnt lastig te zijn. “Er is een bestemmingsplan en er is een stedenbouwkundige. En men wil volgens mij dat je vanaf de A7 kunt zien dat er op Westpoort veel bedrijvigheid is. Dus daarom moeten de perrons aan een bepaalde zijde geplaatst worden. Maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de belangen van de bewoners. Wij zijn geen toevallige voorbijgangers, wij wonen hier. Dit is de plek waar we ons gezin hebben, waar we tot rust komen, waar we slapen. Maar daar wordt geheel aan voorbij gegaan.”

“Er wordt te weinig gekeken naar de belangen van bewoners”

En dat is niet de eerste keer. “Twee jaar geleden is aan de andere kant van de Dublinstraat een distributiecentrum van een grote supermarktketen verrezen. Tijdens de nachtelijke uren brandde daar heel veel licht. Ik kon bij wijze van spreken in het holst van de nacht de krant buiten lezen. Uiteindelijk is daar actie op ondernomen. Ik zeg niet dat de overlast volledig verdwenen is, maar het is wel beter geworden. Op het gebied van vergunningen gaat er gewoon iets niet goed. Het belang van bewoners, daar wordt te weinig naar gekeken.”

“Het kan niet zo zijn dat je de meest lawaaiige kant op onze woningen richt”

De partijen die betrokken zijn bij de realisatie van het nieuwe distributiecentrum zijn volgens Wijma van goede wil. “Zij bouwen iets dat volgens de regels, de vergunningen wordt aangegeven. En zij zien ook wel in dat dit niet handig is. Ze hebben al geopperd om bomen te planten, of om een geluidswal aan te leggen. Maar dat gaat niet helpen. Geluiden weerkaatsen, waardoor een wal dat niet tegen gaat houden. Het zijn goede bedoelingen, maar de enige oplossing is dat het gebouw gedraaid wordt. Want voor de duidelijkheid, wij zijn niet perse tegen zo’n gebouw. Maar het kan gewoon niet zo zijn dat de meest lawaaiige kant op onze woningen is gericht.”

Om de plannen aan te passen hebben de bewoners in een ultieme poging de wethouder uitgenodigd om in gesprek te gaan.