Bekroonde film van Groningse regisseur in première in stad

De documentaire werd vertoond bij Groningse Nieuwe (foto: Joey Benistant)

De documentaire ‘Het leven is niet kort genoeg’ van Groningse filmmaker Joey Benistant draaide afgelopen weekend in het Groninger Forum. Het was de eerste keer dat de docu van de Stadjer in Groningen te zien was.

Het leven is niet kort genoeg’ is Benistants’ eerste film en gaat over zijn jeugdvriend Matthijs. In het begin draait hun vriendschap vooral om het uithalen van gekke stunts en het filmen daarvan, maar gaandeweg gaat het steeds slechter met Matthijs, die zich verliest in drank en drugs. Ook dit legde Joey Benistant vast op film.

Vorige week ontving de Groningse filmmaker de debuutprijs van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De redactie van OOG TV blikt samen met Joey Benistant terug op de afgelopen week.

Afgelopen weekend de Groningse première. Hoe was dat?

“Heel erg mooi! Aan het begin van de week stond ik nog op het Nederlands Film Festival in Utrecht, dat is natuurlijk iets grootser opgezet, maar Groningen blijft mijn thuisstad. Naast totaal nieuw publiek zaten er veel bekende gezichten in de zaal, dat was erg fijn.”

Is dat nou anders dan een filmvertoning elders?

“Na de vertoning in het Groninger Forum kwam er iemand naar mij toe die bij mij op de middelbare school heeft gezeten. Zij kende mij, Matthijs en de andere vrienden in de documentaire van vroeger. Het grappige is echter dat ditzelfde ook gebeurde in Utrecht! Groningers zijn kennelijk overal te vinden haha.

In Groningen waren er wel wat emotionele reacties uit publiek en andere vrienden, maar minder van mij. Dat had ik zelf meer in Utrecht, waar ik ook met veel vrienden en familie was. En de positieve reacties van de andere filmmakers maakte mij daar vooral emotioneel. Ik denk ook vooral omdat het voelde als: de film is eindelijk de wereld in en het zit er toch een soort van op.”

Er was een Q&A waarbij ook vrienden aanwezig waren. Hoe was het om samen met hen daar te zitten?

“Leuk! Ik beantwoord graag vragen over mijn documentaire en het maakt mij blij wanneer mensen interesse tonen. Op het NFF werd ik gevraagd voor 4 verschillende Q&A’s, dus ik ben er inmiddels al een beetje aan gewend. Ditmaal was de hele vriendengroep van Matthijs aanwezig. Ik denk dat de andere jongens het heel goed deden en met interessante antwoorden kwamen. Zij hebben toch weer andere dingen over Matthijs te vertellen dan ik.”

Bij het Nederlands Film Festival in Utrecht won je de debuutprijs. Had je dat verwacht? En wat betekent zo’n prijs voor jou als filmmaker?

“Ik had de twee andere films in mijn categorie gezien en die zagen er super professioneel uit, dus nee ik verwachtte niet dat ik zou winnen. Dat er zoveel waardering en aandacht is voor het verhaal dat ik wil vertellen is echt ongelofelijk. Die prijs is daar een mooi bewijs van, maar alle reacties die ik van mensen krijg betekenen nog het meest. Zo vertellen mensen mij net zo’n vriend als Matthijs te hebben of dat ze zich erg kunnen verplaatsen mij.”

Je hebt drukke weken achter de rug. Wat is nu je plan?

“Dat kun je wel zeggen ja! Eerst een beetje bijkomen hoor. Daarna wil ik een documentaire maken over rouwverwerking, want terwijl ik aan ‘Het leven is niet kort genoeg’ werkte, ging ik door dat proces heen. Daarnaast werk ik aan een boek waarin ik mijn ervaringen met Matthijs en zijn verslaving beschrijf. In een boek kun je veel meer kwijt dan in een docu van 48 minuten.”

Zal de film nog vaker te zien zijn in Groningen?

“Als het aan mij ligt wel. Mijn film kan bijvoorbeeld ingezet worden als educatief middel, denk aan vertoningen voor middelbare scholen.”