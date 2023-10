Bekerloting: Pittige tegenstanders voor Gorecht en Oranje Nassau

Foto Andor Heij: Gorecht - Oranje Nassau

De loting voor de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker heeft voor enkele Groninger clubs een pittige tegenstander opgeleverd. Zo speelt tweedeklasser Gorecht in Haren thuis tegen vierde divisionist Pelikaan S uit Oostwold.

Oranje Nassau ontvangt WVV uit Winschoten. Beide ploegen spelen in de eerste klasse J. WVV is koploper en ON is derde. Derdeklasser Groninger Boys krijgt het eveneens niet makkelijk. In Leek is tweedeklasser VEV’67 de tegenstander. Derdeklasser Helpman (zat) krijgt in Roden met ONR ook een derdeklasser als tegenstander.

De overige vier Groninger clubs die nog in het bekertoernooi zitten krijgen opponenten die lager spelen. Zo ontvangt vierde divisionist Be Quick 1887 de reserves van Winsum. Eersteklasser GVAV Rapiditas gaat op bezoek bij derdeklasser Peize en eersteklasser GRC Groningen speelt uit tegen derdeklasser Aduard 2000. Ook eersteklasser PKC’83 lootte een derdeklasser. Actief uit Eelde-Paterswolde is in Groningen de tegenstander.

De voorlopige speeldata:

Dinsdag 21 november:

ONR – Helpman

Gorecht – Pelikaan S

Woensdag 22 november

PKC’83 – Actief

Oranje Nassau – WVV

VEV’67 – Groninger Boys

Be Quick 1887 – Winsum 2

Aduard 2000 – GRC Groningen

Peize – GVAV Rapiditas