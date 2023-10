Bedrijven zetten krabbels op waterstofbuis voor eerste bouwstenen noordelijk waterstofnetwerk

Foto via Gasunie

In de Martinikerk hebben vertegenwoordigers van vijf energiebedrijven vrijdagochtend symbolisch hun handtekening gezet onder een verbintenis, waardoor er in 2026 een waterstofnetwerk in Noord-Nederland moet liggen.

In een panelgesprek bekrachtigden Gasunie, RWE, Engie, Equinor en VoltH2 het partnerschap met een symbolische handtekening op een waterstofleiding. Volgens de Gasunie zijn de handtekeningen niet vrijblijvend. “Deze stap is belangrijk om volgend jaar een investeringsbesluit te kunnen nemen, zodat de infrastructuur vanaf 2026 in bedrijf kan worden genomen”, aldus de Gasunie.

Door de handtekeningen kan de Gasunie alvast beginnen met de voorbereidingen voor de aanleg van het waterstofnetwerk. De bedrijven geven ermee aan dat ze zich verbinden aan hun plannen om in de Eemshaven waterstof te maken, die via dit netwerk vervoerd gaat worden.