Be Quick 1887 snoept Berkum een punt af

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Berkum

Be Quick 1887 heeft zaterdagmiddag een punt overgehouden aan het thuisduel tegen Berkum. Het was mede aan doelman Stein Barkhuis van de Groningers te danken dat het 0-0 bleef.

De eerste kans was voor Be Quick 1887. Mark Versteegen kopte na drie minuten na een corner net over. Maar daarna was het de ploeg uit Zwolle dat de klok sloeg. Nick Kleen, Lars Miedema en vooral Vince van den Anker hadden het vizier niet op scherp staan. Be Quick kon er weinig tegenover zetten. “Het was matig van onze kant”, zei Be Quick trainer Paul Matthijs over het eerste bedrijf. “Het was onrustig en slordig en we wilden er uitkomen via de zijkanten, maar dat was onvoldoende”.

Deksel

De eerste kansen na de hervatting waren weer voor Berkum, maar toen kwam er een fase voor Be Quick met mogelijkheden voor invaller Guus Broekema, Versteegen en Gelo Windster. Vervolgens hielpen Miedema en Van den Anker een paar enorme kansen voor Berkum om zeep. “Je moet wel die kansen maken, want we kregen ook nog bijna het deksel op onze neus”, aldus Berkum trainer Eduard Lindeboom. Hij doelde daarmee op een schot op de onderkant van de lat in de 82e minuut van Nagesh Amatsaleh.

Overleven

In de slotfase hield Barkhuis Be Quick met twee reddingen op de been en kon het puntje gepakt worden: “Het was vanuit het hele team een goede prestatie”, zei Barkhuis bescheiden. “We hebben het de laatste twintig minuten dichtgegooid, maar dat deden we met z’n allen. Het waren soms super onduidelijke situaties, van dichtbij, de achterlijn. Het was daarom moeilijk om controle te krijgen. Het was de dood of overleven”.

Grip

Na rust deed Matthijs een paar omzettingen die in zijn ogen goed uitpakten: “We kregen meer grip op de wedstrijd en een paar goede kansen. In de slotfase ging het op en neer en gelukkig heeft het een punt opgeleverd. We hebben de nul gehouden, vertrouwen gekweekt en er waren momenten dat we goed voetbalden”.

Het was het eerste punt voor Be Quick na vier nederlagen op rij in de vierde divisie D. Be Quick staat 14e met 7 punten uit 7 wedstrijden. Volgende week zondag speelt Be Quick uit tegen Rohda Raalte.