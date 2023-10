Be Quick 1887 hekkensluiter na nederlaag tegen koploper Scherpenzeel

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Scherpenzeel

“Het is een nederlaag met perspectief, maar daar hebben de jongens niks aan, want die zitten nu te balen in de kleedkamer”, aldus Be Quick 1887 trainer Paul Matthijs na afloop van de met 3-2 verloren wedstrijd tegen Scherpenzeel.

Be Quick begon in het Esserbergstadion zaterdagmiddag wel goed tegen de nieuwe koploper in de vierde divisie D. Na drie minuten kopte Nagesh Amatsaleh een voorzet van Gelo Windster raak: 1-0. Na een kwartier had Joris Reiziger een vlammend schot in huis dat fraai werd gestopt door de Gelderse doelman Stef Brummel.

Strafschop

Be Quick gaf achterin niks weg en het was zuur dat op slag van rust na een corner de bal op de arm van Marshelon Pourier viel. Barry Beijer pakte het buitenkansje vanaf elf meter uit: 1-1.

Het ervaren Scherpenzeel voerde na rust de druk wat op, maar de Groninger defensie gaf opnieuw niks weg; tot de 67e minuut. Pernelli Biya werd vrij voor Be Quick doelman Stein Barkhuis gezet en Biya bleef rustig: 2-1.

Amatsaleh had van 18 meter de gelijkmaker op de schoen, maar Brummel tikte de bal over de lat. Aan de andere kant had Corné Davelaar een knal van afstand in huis, die net over het Be Quick doel zeilde.

Ruimtes

Be Quick gaf achterin ruimtes weg om de 2-2 te forceren. Bryan Burgerhout profiteerde er van en kon na 77 minuten één op één met Barkhuis de wedstrijd beslissen: 3-1. Toch geloofden de Groninger er nog in. Na 84 minuten werd Sem Rozema door Patrick Helbig weggestuurd en Rozema scoorde beheerst: 3-2. Daar bleef het bij en door de nederlaag is Be Quick hekkensluiter met zeven punten uit negen wedstrijden.

Niemand verzaakt

“Ik was in de voorgaande wedstrijden niet tevreden over de intensiteit en het lef tonen bij duels, maar vandaag heeft niemand verzaakt. Die intensiteit was er vanmiddag wel”, aldus Be Quick trainer Matthijs. “Maar we kwamen net tekort tegen een goede ploeg. Het zijn jonge jongens die zich willen ontwikkelen en dingen van zichzelf eisen, maar dat lukt nog niet altijd”.

Volgende week speelt Be Quick uit tegen SDV Barneveld.