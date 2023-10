Be Quick 1887, GVAV Rapiditas en Groninger Boys door in beker, Helpman verliest

Foto Martijn Minnema: Groninger Boys maakte een 0-2 achterstand goed

Be Quick 1887 (zondag) en GVAV Rapiditas boekten dikke zeges in de districtsbeker en plaatsen zich net als Groninger Boys voor de tweede ronde. Helpman ging onderuit en ligt daarmee uit de beker.

Be Quick 1887 deed wat het aan zijn stand verplicht was, ruim van vierde klasser Siddeburen winnen. De vierde divisionist won met 7-0. Bij rust was het 2-0. Jesper de Backer (2), Robbin van Kooten (2), Nagesh Amatsaleh, Sven van der Velde en Sil Kramer scoorden voor Be Quick 1887.

Ook GVAV Rapiditas scoorde er op los. De eerste klasser won met liefst 10-0 van vierde klasser Ter Apel’96. Bij rust was het al 5-0. Voor GVAV scoorde Jonathan van Dorssen maar liefst 5 keer. Patrick Venema maakte er twee, Ricardo Postema, Joel de Jong en Jesse Klooster maakten er elk één.

Groninger Boys en Engelbert spelen beide in 3B. Engelbert leek Groninger Boys uit de beker te gooien, bij rust stond het 0-2. Na rust stelde Groninger Boys orde op zaken. Binnen een kwartier na rust stond het 2-2 en kort voor tijd pakte Groninger Boys de winst met de 3-2.

Tweede klasser Helpman (zondag) ging bij Noordster met 3-1 onderuit en ligt uit de beker. Tim Sanders maakte kort voor rust 1-1, maar na rust ging het alsnog mis voor Helpman tegen de nummer 11 uit 3B.

Eerder plaatsten Helpman (zaterdag), Oranje Nassau, PKC’83, Gorecht en GRC zich al voor de tweede ronde.