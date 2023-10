Ballast Nedam trekt handen af van Feringa-gebouw, RUG op zoek naar nieuwe aannemer

Het Feringa-gebouw op de Zernike Campus wordt afgebouwd door een andere aannemer. Bouwbedrijf Ballast Nedam heeft de opdracht teruggeven. Dat schrijft RTV Noord.

Een woordvoerder laat aan de regionale omroep weten dat het besluit te maken heeft met een koerswijziging van het bouwbedrijf. De RUG denkt op korte termijn een nieuwe aannemer te vinden, die het laatste deel van het gebouw kan bouwen. De bouw van het complex begon vier jaar geleden. Het Feringa-gebouw is de opvolger van Nijenborgh 4. In het nieuwe gebouw, dat ruim 250 meter lang en 60 meter breed is, komt zo’n drie kilometer aan labtafels. In de toekomst kunnen er 1.400 studenten en 850 medewerkers aan de slag.

Het grootste deel van het gebouw staat inmiddels. Alleen het laatste gedeelte, waar het laboratorium komt, moet nog gebouwd worden. Ondanks de tegenvaller, die financieel is te overzien, blijft de verwachting dat de deuren van het complex komend voorjaar voor het eerst open kunnen.