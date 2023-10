Bakkerij Beukeveld is door de rechter failliet verklaard. Dat melden diverse media. Het personeel is dinsdag ingelicht.

Beukeveld heeft twee vestigingen in de gemeente: aan de Parkweg en het Overwinningsplein. Het kantoor bevindt zich aan de Protonstraat. Het familiebedrijf bestaat sinds 1968.

De leiding van de bakkerij is in overleg met de curator over de vervolgstappen.