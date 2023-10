Auto vat vlam nabij parkeergarage Forum

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een personenauto is dinsdagavond zwaar beschadigd geraakt bij een brand in de Schoolstraat, nabij Forum Groningen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 19.30 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De automobilist was onderweg richting de parkeergarage van het Forum, toen ineens rook, en even later vlammen, onder de motorkap vandaan kwamen”, vertelt Wind. “De inzittenden hebben zich snel in veiligheid kunnen brengen.”

De brandweer was snel aanwezig. “Zij hebben met één straal hogedruk het vuur kunnen bedwingen. De auto is desondanks zwaar beschadigd geraakt, en moet afgesleept worden door een bergingsbedrijf.” Over de oorzaak is niets bekend.