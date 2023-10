Auto slaat na aanrijding over de kop in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Waterhuizerweg in Haren is zaterdagmiddag een auto over de kop geslagen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur op de kruising met de Tuindorpweg. “Bij het ongeluk zijn twee personenauto’s betrokken”, vertelt Ten Cate. “Vermoedelijk als gevolg van een voorrangsfout zijn de voertuigen op de kruising met elkaar in botsing gekomen. Als gevolg daarvan sloeg één van de auto’s over de kop.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Verpleegkundigen hebben de inzittenden gecontroleerd. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de Waterhuizerweg, tussen de spoorwegovergang en de kruising met de Anjerlaan, een tijdlang voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen weggesleept. De politie doet onderzoek naar de toedracht.