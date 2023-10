Auto rijdt door na botsing met fietser op Nieuwe Ebbingestraat

Foto: 112 Groningen

Op de Nieuwe Ebbingestraat heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en auto. Daarbij raakte de fietser lichtgewond. De betrokken automobilist zou zijn doorgereden.

De fietser werd te plaatse behandeld in een ambulance. Een rit naar een ziekenhuis was niet nodig.

Volgens omstanders is de auto die bij het ongeluk betrokken was doorgereden. De politie was aanwezig op de plek van het ongeluk om het ongeval op te tekenen en met getuigen te praten.

Het verkeer had enige overlast door het ongeluk.