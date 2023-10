Auto op de kant op Europaweg bij afslag Westerbroek

Foto: 112 Groningen

Op de afslag van de Europaweg naar Westerbroek is maandagochtend een auto gekanteld.

De bestuurder van de auto is door de brandweer uit het voertuig bevrijdt. Voor zover bekend raakte de inzittende(n) van de auto niet gewond. De auto raakte wel zwaar beschadigd en moest worden afgesleept.

Hoe de auto op z’n zijkant terecht kon komen is niet bekend. De we was enige tijd afgelopen richting Stad, maar nadat een peloton brandweerlieden de auto wist te rechten en in de berm kon duwen, kon de weg weer worden vrijgegeven.