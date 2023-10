Asielzoekers brengen de nacht door in congrescentrum aan Protonstraat

Foto via Google Maps - Streetview

Zo’n 150 asielzoekers hebben de afgelopen twee nachten noodgedwongen geslapen in een congrescentrum aan de Protonstraat in de stad. Dit gebeurde om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Het is niet voor het eerst dat er asielzoekers noodgedwongen op andere plaatsen worden opgevangen. De afgelopen week werd er ook een groep opgevangen in Assen en in Leeuwarden. Door deze maatregelen blijven er in Ter Apel voldoende opvangplekken beschikbaar, zodat niemand buiten hoeft te slapen. De groep die in het congrescentrum in de stad verblijft, vertrekt zondag naar een locatie in Biddinghuizen.

Vorige maand werd bekend dat het congrescentrum vanaf november gebruikt wordt om zestig alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen. Naast Groningen heeft ook Gouda aangegeven om deze groep tijdelijk onderdak te bieden. Door deze opvang moet de druk op de asielopvang verlicht worden. De vluchtelingen kunnen maximaal twee jaar in het centrum verblijven. De jonge asielzoekers komen onder meer uit Somalië, Eritrea, Iran, Jemen en Syrië.