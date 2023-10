Arriva start met pilot ‘SODA’ voor verbetering sociale veiligheid in trein en bus

Foto Andor Heij. Station Weener met Arriva trein.

Vervoerder Arriva werkt de komende drie maanden samen met SODA, wat staat voor Service Organisatie voor Directe Aansprakelijkheid, voor verbetering van de sociale veiligheid.

Het gaat om een proef die geldt in de treinen in Groningen en Friesland en de bussen in Brabant. Het houdt in dat Arriva schade gaat verhalen op reizigers die overlast veroorzaken. Het gaat ook om de preventieve werking, met als doel om de (sociale) veiligheid verder te verbeteren.

Door de samenwerking met SODA weten potentiële overlastgevers waar ze mee te maken (kunnen) krijgen als ze overlast veroorzaken. In de treinen in Fryslân en Groningen en in de bussen in Brabant zitten stickers met deze informatie. Die is ook te zien op beeldschermen. Arriva verhaalt via SODA de schade op de veroorzaker. Deze betaalt een standaard bedrag van 313 euro.