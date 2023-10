Amateurvoetbal: Winst Gorecht, VVG en Lewenborg fors onderuit

Foro Andor Heij: Helpman - Loppersum

In de tweede klasse J won Gorecht zaterdag in de derde speelronde en gingen FC Lewenborg en VV Groningen hard onderuit. In 3C is Helpman koploper. Be Quick (zaterdag), Lycurgus en Mamio pakten de eerste zege.

In 2J won Gorecht in en tegen Kollum met 4-1. Michel Koopman scoorde twee keer. De andere treffers kwamen van Nick Janzen en Bob Poorta. Gorecht staat derde.

VV Groningen verloor thuis met 4-0 van koploper Noordscheschut. FC Lewenborg ging uit met 6-1 onderuit tegen Surhuisterveen. Mitchell van Kalsbeek maakte de enige treffer voor de Groningers. VVG en FC Lewenborg zijn nog puntloos in 2J.

3C

In 3C won Helpman thuis met 2-1 van Loppersum. Rick Heim en Remco de Haas scoorden voor Helpman dat daarmee met 7 punten uit 3 wedstrijden koploper is.

Be Quick 1887 (zat) is na de 4-3 zege bij Zuidhorn vijfde. Lycurgus is zesde na de eerste zege. Thuis werd Zuidlaren met 3-0 verslagen. Steven Zwarts scoorde twee keer.

Groen Geel verloor uit tegen Veendam 1894 met 2-0 en staat negende in 3C. The Knickerbockers speelde voor de derde keer gelijk en staat tiende. Uit tegen Aduard werd het 2-2. Dennis van Roeden en Laurens Stellingwerf scoorden voor TKB.

Mamio pakte de eerste drie punten door in Hoogkerk met 3-2 te winnen van het nog puntloze HFC’15. Mamio is twaalfde en HFC veertiende en laatste.

