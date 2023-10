Amateurvoetbal: Gouden koppel Forward beslissend tegen SC Stadspark

Foto Andor Heij. SC Stadspark - Forward. Otto Bramer (midden) scoorde twee keer voor Forward.

Forward won zondag in de tweede klasse J van het amateurvoetbal op bezoek bij SC Stadspark verdiend met 4-2. Invaller Otto Bramer was met twee treffers het goudhaantje.

Stadspark had een bliksemstart, want specialist Michel Boonstra schoot vanaf rechts al in de eerste minuut een vrije trap hard raak: 1-0. Stadspark was in het begin de wat bovenliggend partij, maar uitgespeelde kansen leverde dat niet op.

Forward werd sterker en na 28 minuten zette Max van der Eijk met een diepe bal Jesse Goeree vrij voor doelman Erwin Miedema en Goeree rondde rustig af: 1-1. Stadspark had daarna mazzel dat een bal van Marnix Metus nog van de lijn werd gehaald. De voorsprong van de studenten kwam er op slag van rust toch. Metus was de aangever en Max Oogink schoot raak: 1-2.

Rond tikken

Wie dacht dat Stadspark gedreven uit de kleedkamer kwam vergiste zich. Forward mocht de bal rustig rond tikken en kreeg via Oogink en Metus goede kansen. Miedema was beide keren een sta in de weg.

Toen Stadspark het wel welletjes vond en er fysiek wat meer tegen aan ging, liep de ploeg in het mes van Forward. Oogink en de in de 56e minuut ingevallen aanvaller Bramer bleken een perfect koppel. Na 71 minuten kwam Oogink op links door en bediende Bramer, die van dichtbij raak kopte. In 77e minuut kwam Oogink vanuit de omschakeling op rechts door en zijn voorzet werd door de meegelopen Bramer binnen geschoten: 1-4.

In de 84e minuut verzachtte Cedwin Tel de pijn een beetje voor Stadspark door een strafschop te verzilveren: 2-4.

Op gevoel

“Ik moest op de bank beginnen, omdat ik deze week niet had getraind”, aldus gouden wissel Otto Bramer na afloop. “Maar het was zeker een mooie invalbeurt met twee doelpunten. Het ging ook echt op gevoel met Max. Het was niet ingestudeerd of zo. Hij gaf die ballen precies op maat”.

“Ik vind dat we verdiend hebben gewonnen”, zei Bramer over de wedstrijd. “Het is jammer van de tegendoelpunten uit dode spelmomenten. Maar we waren de bovenliggende partij en toen we de 2-1 hadden gemaakt liepen we er over heen”.

Forward heeft na twee wedstrijden vier punten. Stadspark wacht nog op het eerst punt.

Helpman

In dezelfde klasse speelde Helpman in en tegen Valthermond met 1-1 gelijk. Huub Rudolphy bezorgde Helpman in de slotfase het eerste punt in de competitie.

3B

In de derde klasse B is Groninger Boys na de tweede zege koploper. Veelerveen werd uit met 3-2 verslagen. Engelbert herstelde zich van de grote nederlaag vorige week en won in en tegen Muntendam met 2-0.

Weer tien

In de vijfde klasse C won Groen Geel (zondag) opnieuw met 10-0. Vorige week was Woltersum de klos. Deze week kreeg Alteveer de dubbele cijfers om de oren. Groen Geel is op basis van het doelsaldo koploper.