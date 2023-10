Amateurvoetbal: Forward wint ruim, Groninger Boys weer koploper

Foto Andor Heij. SC Stadspark - Forward.

Forward won als enige van de Groninger clubs in de tweede klasse I zondag. Helpman en Stadspark gingen onderuit. In 3B is Groninger Boys weer koploper na een wedstrijd waarin tien doelpunten vielen.

2I

Forward won thuis met 4-1 van Valthermond. Tinga Mertens, Max Oogink, Jesse Goeree en Otto Bramer scoorden voor de Groninger studenten die vierde staan met negen punten uit vijf wedstrijden.

Helpman ging in Rolde met 4-1 onderuit tegen Rolder Boys. Tim Sanders opende nog wel de score voor Helpman, maar daarna ging het mis. Helpman is tiende met vier uit vier.

Stadspark ging in en tegen Roden de bietenbrug op. Het werd 5-0 voor de koploper in 2I. Stadspark heeft slechts een punt uit vijf wedstrijden en is twaalfde en voorlaatste.

3B

Groninger Boys heroverde de koppositie in 3B door thuis in een waar doelpuntenfestijn, na een 1-1 ruststand, met 6-4 te winnen van Gieten. Earl Perre maakte er twee en de overige treffers van Groninger Boys waren van Maurice Palijama, Justin Bos, Luca Edzi en Angelo Boonstra.

Engelbert gaf thuis een 2-0 voorsprong weg en verloor met 4-2 van SVZ. Voor Engelbert scoorden Yannick Mugabe en Jordi Rasterhoff.

Groninger Boys staat eerste met twaalf uit vijf en Engelbert is elfde met zes uit vijf.