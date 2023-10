“Als iedereen een lage Paddepoelsterbrug wil, dan zul je over de as van de politiek moeten”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer liet afgelopen week aan de gemeenteraad weten dat de 8,6 miljoen voor de nieuwe Paddepoelsterbrug niet toereikend zal zijn. Er zullen extra miljoenen bij moeten, waardoor de komst van de nieuwe brug onzeker is. Hoe kijken omwonenden terug op de vergadering?

“We hebben woensdagavond eigenlijk geen nieuwe dingen gehoord”, vertelt Stephan Bauman van de actiegroep Brug T’rug. “Dat de 8,6 miljoen euro niet toereikend is, dat zagen we aankomen. Het bedrag is te krap, en er zullen miljoenen bij moeten, dat deels door het Rijk betaald moet gaan worden. Dat het duurder uit valt heeft met de indexatie te maken, maar ook dat de brug een langere overspanning moet krijgen. Schepen die nu nog aangemeerd liggen aan de Ulgersmaweg in de stad, vertrekken daar, waarbij de aanmeerplekken hier gerealiseerd gaan worden. Het kanaal wordt breder, waardoor de brug ook een langere overspanning moet krijgen. Een langere brug kost extra geld.”

Paddepoelsterbrug

De Paddepoelsterbrug werd op 26 september 2018 aangevaren door een vrachtschip. De oorzaak was een bedieningsfout. Een brugwachter had de opdracht gegeven om de brug te sluiten terwijl een schip in aantocht was waardoor een botsing niet meer te voorkomen was. De afgelopen jaren is nagedacht over een nieuwe verbinding. De bewoners willen graag een lage brug op de oude locatie, maar Rijkswaterstaat ziet zo’n brug vanwege de veiligheid niet zitten. Het soebatten leidde er uiteindelijk toe dat de brug zelfs in de Tweede Kamer onderwerp van gesprek was.

“Als er een 4,5 meter hoge brug komt, dan staat iedereen te juichen”

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat vrijwel alle fracties, het gemeentebestuur en omwonenden een lage brug willen. Bauman: “Voor de aanvaring werd er al gesproken over een nieuwe brug, omdat de oude brug tegen zijn pensioen aan zat. Er lag ook een akkoord waar alle partijen het mee eens waren. Maar er is nooit een handtekening gezet. En nu hebben we te maken met een Rijkswaterstaat dat helemaal geen brug meer wil, en de tien meter hoge brug een soort compromis is dat uit het vuur is gehaald. Als bewoners willen we echt wel meebewegen. Een brug op drie meter hoogte past misschien niet meer goed, maar een beweegbare brug op 4,5 meter kan ook. Op dat niveau liggen de andere bruggen over het Van Starkenborghkanaal ook. Dat voldoet aan de veiligheidsnormen. En ik kan je verzekeren dat als dat besluit wordt genomen, dat iedereen hier dan staat te juichen.”

“Als de inspraak niet verder gaat dan het bepalen van de kleur, dan moet je dat zeggen”

De afgelopen jaren is er gesproken over de locatie van de nieuwe brug. Nadat Rijkswaterstaat een locatie had aangewezen, heeft de gemeente dit proces overgenomen en nog eens over gedaan. Daarbij was er veel ruimte voor inspraak, hoewel de uitkomst van het gemeentelijk traject uiteindelijk dezelfde was als die van Rijkswaterstaat. Een omwonende liet woensdag weten dat het beter was geweest als het inspraaktraject duidelijkere kaders had gekregen. Nu werd er bij iedere stap hoop gegeven, en is de sfeer er in de buurt niet beter op geworden. Bauman: “Wij hebben ook altijd gezegd dat je eerlijk moet zijn. Als het inspraakproces niet verder gaat dan de kleur bepalen van de leuning van de brug, dan moet je dat zeggen. De afgelopen jaren is er gesproken over een hoge brug, die slecht inpasbaar is in het landschap, en waarmee je, bij welke optie dan ook, mensen dupeert. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik denk dat de gemeente dit met de beste bedoelingen heeft geïnitieerd.”

“Ik denk niet dat er in 2027 een nieuwe brug ligt”

De bedoeling is dat de nieuwe brug in 2027 gereed zal zijn. “Persoonlijk denk ik dat 2027 niet gaat lukken. De ambitie is er. De wethouder heeft altijd gezegd, wij hebben haast. Maar het gaat allemaal niet zo snel. Wij hebben de laatste jaren gezegd, wij willen graag de brug terug. Maar als je ons gaat vragen welke brug we willen, dan is dat een lagere brug. Een lagere brug hoeft niet perse goedkoper te zijn, maar je moet ook kijken naar de effecten. Maak je mensen blij met een tien meter hoge brug en hellingbanen als een puist in het landschap? Of maak je mensen blij met een 4,5 meter hoge brug? Er zijn mensen die ontzettend verdrietig zijn dat er zo’n hoge brug komt. Het komt de toegankelijkheid niet ten goede. Daarom is het ook heel mooi dat de fractie van de PvdA ook vroeg of de werkgroep Toegankelijk Groningen hier actief in kan worden betrokken.”

“Over de as van de politiek”

Toch blijft het een vreemd verhaal: verschillende partijen die graag een lagere brug willen, maar Den Haag die dwars ligt. “Als politieke fracties dit echt willen, dan zul je over de as van de politiek moeten. Er zijn straks in november verkiezingen, waarbij je dit onderwerp mee kunt nemen. Dat is een opdracht die je mee kunt geven aan de partijen die in Den Haag actief zijn. En nogmaals, in 2017 lag er een afspraak. Er was een goed compromis. Het werd gedragen door alle stakeholders. Alleen is er nooit een handtekening gezet.”

Gemeentelijke ongehoorzaamheid

Platform GRAS liet zaterdag weten dat het wellicht tijd wordt voor gemeentelijke ongehoorzaamheid, waarbij de gemeente, op eigen houtje, maar een brug aan gaat leggen. “Ik begrijp het sentiment, maar het is niet realistisch. Je zult hier samen uit moeten komen. En dat is lastig. Het is nu ruim vijf jaar geleden dat de brug is aangevaren, en nog altijd is er geen brug in zicht. En wij vermoeden dat er ook nog heel wat water door het Van Starkenborghkanaal moet, voor het zo ver is.”