Albert Heijn Beijum blijft karretjes verliezen: nog maar 58 van de 200 over

Foto: Beijumnieuws

De Albert Heijn aan de Stoepemaheerd in Beijum heeft een probleem. Momenteel heeft de supermarkt nog maar 58 van de tweehonderd winkelkarretjes over. Waar de karretjes allemaal zijn, is niet duidelijk.

Johan Fehrman van Beijumnieuws laat via Facebook weten: “Je kunt van onze Albert Heijn te Beijum vinden wat je wil, maar dat er van de tweehonderd winkelwagens maar 58 in de winkel staan, is gewoon schandalig. Dat betekent dat er 142 stuks door de wijk zwerven. Op straat, in voortuintjes, in schuurtjes…”

Volgens Fehrman is het verdwijnen van de winkelkarretjes al een langere tijd aan de gang. Hij zegt dat medewerkers regelmatig gestolen winkelwagens terugvinden in de wijk.

De Albert Heijn plaatste al eerder een bord over de “zwerfkarren”: