Agenten weten autodieven snel in de kraag te vatten door adequaat handelen autodealer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben twee inwoners uit de stad aangehouden die verdacht worden van autodiefstal. Dat laat de politie op sociale media weten.

“Het duo had een voertuig meegenomen van een autobedrijf in Aduard”, schrijft de politie. “De autodealer had snel in de gaten dat er iets mis was en heeft direct contact gezocht met de politie.” Op de meldkamer werd het kenteken van de auto direct in de ANPR gezet. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. Camera’s langs de weg scannen de kentekens, waarbij deze door de database worden gehaald. Wordt er iets aangetroffen, dan krijgen agenten direct een melding.

“Al snel kregen we een bericht dat het voertuig op de A7, bij Groningen, reed. Collega’s hebben de auto onderschept en hebben de inzittenden aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex.” De politie schrijft dat het voertuig inmiddels terug is bij de eigenaar. Het onderzoek naar het duo loopt nog.