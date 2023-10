Agenten vinden fietsendief verstopt in kast

Foto via Politie.nl

Agenten hebben vrijdag een 42-jarige fietsendief aangehouden in een woning aan de Timorstraat. Dat was even zoeken, want de verdachte had zich verstopt.

De man kwam op de radar van de politie, nadat hij een elektrische fiets stal in de binnenstad, vertelt wijkagent Siard Heidanus op Twitter. De man had zich na de diefstal verstopt in een kast in een woning aan de Timorstraat.

De verdachte is ingesloten voor onderzoek. De eigenaar van de fiets kan blij zijn, want ook de e-bike werd teruggevonden.