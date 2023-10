Foto: flickr.com/photos/blakespot/

De politie heeft dinsdag in de binnenstad twee personen aangehouden voor diefstal van een iPad. Het gaat om twee personen van 28 en 48 jaar. Dat meldt de politie via X.

De vrouw uit Pijnacker, Zuid-Holland, die haar iPad verloren had, kon via een live tracker zien dat het apparaat zich in Groningen bevond. Agenten vonden de iPad terug in de tas van één van de verdachten. In de tas bevond zich ook een geldbedrag van 1175 euro en pepperspray.