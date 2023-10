Agent buiten dienst betrapt man (25) met drie bankpassen met verschillende namen op zak

Foto via politie.nl

Agenten hebben een 25-jarige man aangehouden, nadat een agent buiten dienst opvallend gedrag zag van de verdachte bij een geldautomaat aan de Ubbo Emmiusstraat.

Volgens Gerard de Jonge, chef van het politieteam Groningen-Centrum, schoof de man voordat bij geld opnam bij de geldautomaat een sjaal voor zijn gezicht. De agent vermoedde dat de man een reden had om onherkenbaar te willen blijven voor de camera in de geldautomaat en besloot collega’s te waarschuwen.

Eenmaal ter plaatse zagen de agenten in uniform de man wegvluchten. Tevergeefs, want de agenten wisten de man te arresteren. En met een goede reden. De man bleek in het bezit te zijn van drie bankpasjes, allemaal met een andere naam erop. Ook had de man 1.850 euro aan contant geld op zak.